"Quand je présente ma vision de la gestion de crise, je passe pour un insensible, un sans-coeur", regrette l'ancien recteur de l'Université de Liège.

Fort d'une cinquantaine d'années de carrière comme biologiste et virologue, Bernard Rentier, aujourd'hui retraité, scrute les chiffres du Covid-19 et épluche les articles scientifiques. L'ancien recteur de l'Université de Liège se dit usé d'entendre les discours anxiogènes de certains experts de la santé. Heurté d'avoir été qualifié de "rassuriste" et même de "marchand de déni" lors de la deuxième vague, le septuagénaire maintient qu'une autre approche de l'épidémie est possible. Interview.