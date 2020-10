Ce mardi, les syndicats ont eu leur tout premier contact avec la nouvelle Ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. En raison des mesures liées au coronavirus, cette réunion s’est déroulée en vidéoconférence.

Suite à cet entretient, le syndicat de la SLFP-Défense a décidé de ne plus participer aux négociations syndicales sur de nouveaux dossiers. Même si l'entretien s'est très bien déroulé, le plus grand syndicat représentatif de la Défense tient à rappeler que les décennies de sous-investissement dans le personnel doivent cesser et tire, à nouveau, la sonnette d’alarme