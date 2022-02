Au vu de l'évolution de la situation épidémiologique avec le variant Omicron, de plus en plus de politiques jugent que le Covid Safe Ticket n'est plus utile dans cette nouvelle réalité et devrait être abandonné au plus vite.

Interrogé sur la question ce matin au micro de La Première, le commissaire Corona Pedro Facon dit pas si vite. "Pour le moment, en code orange, je n'imagine pas une décision d'arrêter le CST", a-t-il commenté. Il ne serait ainsi pas question de toucher au certificat avant le passage en code jaune, que le commissaire estime toutefois proche. "On voit que tous les indicateurs-clés évoluent positivement. On pourrait discuter d'un passage de l'orange vers le jaune probablement vers la fin de ce mois, le début du mois prochain."

Selon lui, la grande question est plutôt de savoir comment cet outil sera utilisé dans le futur "si on a encore des vagues ou des vaguelettes dans la deuxième partie de l'année." Il salue ainsi les les débats sur l'utilité du CST qui auront lieu au mois de mars à la Chambre.

Quant aux autres outils, comme l'obligation vaccinale et le pass vaccinal, Pedro Facon considère qu'il n'est pas trop tard pour les aborder. "Sur base des avis du Conseil Supérieur de la Santé et du Comité bioéthique, on voit très bien que les conditions ne sont pas remplies. Je ne dirais pas qu’on est trop tard, je dirais que l’on a bien fait de ne pas décider en novembre, parce que justement on est au bon moment. On vient avec un peu de distance, on vient avec tous les avis et toutes les connaissances", a-t-il avancé.