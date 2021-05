Vers un peu plus de liberté pour les personnes vaccinées en Belgique ? Le commissaire corona, Pedro Facon a préparé une directive en ce sens qui sera discutée lors du Comité de concertation ce vendredi, rapportent nos confrères de Het Nieuwsblad.



Il y est prévu que les règles de distanciation sociale concernant les réunions privées à la maison changent un peu. Ainsi, si tous les convives sont entièrement vaccinés (deux doses) il sera possible de ne plus respecter la règle d'1,5 mètre de distance ou l'obligation du port du masque. Il s'agira de seulement être attentif aux conseils d'hygiène de base : se laver les mains et ne pas éternuer ni tousser à proximité des autres.



Si vous organisez ou participez à une réunion à domicile avec des personnes vaccinées et des personnes non vaccinées, il faudra limiter la taille du groupe (maximum quatre personnes à partir du 9 juin) et continuer de garder les distances ou porter un masque lorsque cela n'est pas possible. Il est également recommandé de faire un autotest à l'avance.

A l'heure actuelle, aucune distinction n'est faite entre les personnes vaccinées et non vaccinées en Belgique. Quiconque est tenu de respecter strictement les règles de distanciation, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les Belges ne peuvent avoir un contact rapproché qu'avec une seule personne et recevoir au maximum deux personnes en même temps chez eux, ce qui devrait changer à partir du 9 juin.