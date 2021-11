Les jours passent et aucun signe significatif de ralentissement dans les chiffres de l’épidémie de Covid-19 en Belgique ne pointe le bout de son nez. “Pour les infections, c’est même le contraire, on constate une hausse encore plus forte et du côté des admissions, l’augmentation reste relativement stable mais il n’y a toujours pas de signe d'affaiblissement", souligne le virologue Steven Van Gucht.

Les contaminations sont en hausse de 54% par rapport à la semaine précédente et entre le 16 et le 22 novembre, il y a eu en moyenne 280 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une augmentation de 19% par rapport à la semaine passée. Et au total, 3.289 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 654 patients traités en soins intensifs. Au rythme actuel, on pourrait donc se retrouver avec plus de 1200 patients Covid occupant des lits aux soins intensifs dès la mi-décembre. Une projection des plus pessimistes calculée par les experts mais pas totalement improbable.

(...)