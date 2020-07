Depuis ce mercredi, le couvre-feu a été décrété à Anvers à partir de 23 h, en tant que mesure sanitaire supplémentaire pour lutter contre la propagation du coronavirus. Si les cas d’infections continuent d’augmenter dans la ville flamande, la hausse est désormais généralisée dans tout le pays. Alors doit-on s’attendre à situation similaire dans les autres grandes villes belges où la densité de population est également élevée ? On fait le point avec Yves Coppieters, épidémiologiste et professeur à l’École de Santé publique (ULB).

Faut-il s’attendre à un boom des hospitalisations dans les jours, voire les semaines à venir à Anvers ?

"On va connaître une hausse des hospitalisations, c’est inévitable, mais on espère qu’elle soit modérée. Il n’y a d’ailleurs pas de raison qu’elle prenne la même dynamique que les transmissions. En effet, le virus touche actuellement surtout une population jeune qui ne fera pas de formes graves de la maladie, et dans la plupart des cas, ça ne se traduit pas par des cas compliqués."

(...)