Malgré le temps maussade en juillet et en août, le secteur touristique de la Côte belge dresse un bilan positif de l'été. Les campings, les hôtels et les maisons de vacances du littoral sont satisfaits des chiffres de fréquentation. Avec environ 12 millions de nuitées, le tourisme résidentiel fait légèrement mieux que l'été dernier. Cela représente environ 3% de plus. Les mois de juillet et août 2021 comptabilisent chacun environ six millions de nuitées. Par rapport à l'année dernière, une amélioration a surtout été constatée pour le mois d'août.

Les hôtels du littoral ont enregistré un taux d'occupation plus élevé que l'an dernier avec des pics à 85% voire même 95%. Si l'on se penche sur les réservations en ligne de 153 hôtels de la Côte, le bilan estival est meilleur que celui de 2020, principalement en raison de la hausse des réservations nationales. Tout comme l'été dernier, les Allemands représentent le marché étranger le plus important à la Côte au cours des deux mois de vacances.

Le secteur des maisons de vacances a également le sourire. La tendance à la hausse de la location de maisons de vacances par l'intermédiaire d'agences de location durant l'été 2020 s'est poursuivie durant l'été 2021. Ce sont essentiellement les Belges, tant Flamands que Wallons, qui y ont séjourné.

La majorité des agences de location ont enregistré une occupation (presque) complète entre la mi-juillet et la mi-août. À la fin du mois d'août, le taux d'occupation du secteur oscillait entre 75 et 80%.

Bien que le soleil n'était pas souvent au beau fixe, il y a eu presque autant de touristes d'un jour à la mer qu'à l'été 2020. D'ici la fin du mois d'août, un total de quatre millions de touristes d'un jour auront arpenté les digues de la Côte belge, selon les estimations de Westtoer.

Les journées marquées par la plus forte affluence ont été celles du 21 juillet avec un peu plus de 160.000 touristes d'un jour, suivies du dimanche 18 juillet avec 140.000 touristes et du jeudi 12 août avec 130.000 touristes.