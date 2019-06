BlaBlaCar, la plateforme de covoiturage française, a lancé lundi ses premiers BlaBlaBus en Belgique.

Pour l’été 2019, son réseau inclura 16 lignes au Benelux. En Belgique, BlaBlaBus proposera dix lignes qui connectent Bruxelles Midi, Brussels Airport, Liège, Louvain, Anvers et Bruges à la France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. En 2019, ce sont plus de 70 liaisons qui seront ouvertes en Europe. "Près d’un million de membres utilisent déjà BlaBlaCar sur notre plateforme au Benelux et certaines destinations enregistrent une demande de plus en plus forte. Par exemple, Paris-Bruxelles est le quatrième axe le plus fréquenté sur notre plateforme en France", estime Audrey Wolfovski, Country Manager France&Benelux chez BlaBlaCar.