Tendinites, fractures de stress : Michel Ouchinsky, médecin du sport, décrypte ce phénomène et délivre quelques conseils.

Êtes-vous surpris par les difficultés physiques subies par le personnel de l’Horeca lors de cette reprise ?

"Ils font des dizaines de kilomètres par jour et quand il y a de grandes terrasses, c’est un des métiers les plus durs et exigeants qui existent. Il faut rester debout, énormément marcher et à côté de ça, il y a le stress de satisfaire la clientèle et de servir les plats à temps. On passe d’une longue période de passivité et d’absence d’efforts au quotidien pour certains, on peut donc avoir une période de compensation qui peut se révéler pesante".