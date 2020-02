Depuis qu’elle a quitté le territoire chinois, elle n’a subi aucun contrôle et a pu rentrer chez elle sans encombre.

Nous vous parlions vendredi de Charlotte, jeune Bruxelloise de 21 ans bloquée en Chine depuis plus d’un mois. Après plusieurs semaines d’angoisse non seulement liée au coronavirus, mais aussi à la validité de son visa sur place qui arrivait à expiration, elle a pu rentrer chez elle ce lundi. La fin d’un parcours du combattant qui ne la rassure pourtant pas totalement. “Je ne trouve pas ça normal d’avoir pu rentrer en Belgique aussi facilement, lance-t-elle. À partir du moment où j’ai quitté la Chine, je n’ai plus subi aucun contrôle. J’ai pourtant fait escale à Moscou avant d’arriver à Bruxelles et je suis étonnée de voir que personne ne porte de masque et qu’on me dévisage même quand je porte le mien.”

Après avoir dû faire face à la quarantaine en Chine, Charlotte s’attendait en fait à vivre la même chose en Belgique. “En Chine, on m’a fait tous les tests possibles et imaginables pour m’autoriser à quitter le pays, raconte-t-elle. Mais j’ai encore croisé beaucoup de monde dans les aéroports et à Shanghai pour récupérer mes affaires. J’ai encore eu un test de température avant de monter dans l’avion vers Moscou, mais depuis plus rien. Personne ne s’est inquiété à mon retour en Belgique et je n’ai pas de nouvelle des autorités alors que je pensais avoir droit à des tests une fois sur le sol belge.”

Si certains pourraient s’en réjouir, Charlotte, elle reste dans la peur. “Je voudrais être mise en quarantaine pour être sûre de ne pas avoir contracté le virus pendant mon voyage et surtout ne pas contaminer quelqu’un ici, assure-t-elle. J’ai déjà essayé d’appeler les autorités et le Centre Nationale de Référence de virus, mais soit je n’ai pas de réponse, soit on me dit d’appeler une ambulance. Mais comme je n’ai pas de symptôme, je ne sais pas quoi faire.”

Elle compte donc se rendre chez son médecin traitant pour se rassurer. “J’ai l’impression que la Chine avait plus peur de me laisser partir que la Belgique de m’accueillir. J’ai envie de me sentir en sécurité dans mon pays mais j’ai l’impression qu’on ne prend pas le problème au sérieux. Le virus va arriver chez nous pourtant, c’est inévitable.”

Gageons tout de même que les autorités belges et chinoises sont en contact pour gérer ce genre de cas avant même l’arrivée en Belgique. Les semaines précédentes l’ont en tout cas démontré, avec un seul cas traité finalement sans mal par le personnel du CHU Saint-Pierre de Bruxelles.