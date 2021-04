Bois de la Cambre : “Ce type d’évènements a lieu dans les endroits bourgeois, pas à Molenbeek, et ce n'est pas un hasard” BelgiqueInterview Adrien de Marneffe © DIDIER BAUWERAERTS/FEDERATION SERVICES SOCIAUX

Céline Nieuwenhuys, secrétaire générale de la Fédération des services sociaux et membre des experts du Gems, conseille le gouvernement De Croo. Elle commente les événements d'hier : "On observe surtout le cri d'une classe moyenne voire supérieure... Ne pas aller au restaurant ou ne pas partir en vacances, ne pas aller se faire les ongles ou se faire masser, pour une série de personnes plus précarisées, c’est le cas depuis toujours !"