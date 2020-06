Avec des bénévoles en moins et des familles pas encore aussi présentes, le personnel des maisons de repos a fort à faire. Chaleur et Covid forment un tout qu’il faut gérer avec la plus grande prudence.

Dans les résidences du CPAS de Charleroi, tout comme dans les autres résidences du pays, on est sur le qui-vive. En plus du coronavirus, le personnel soignant doit maintenant veiller à ce que leurs résidents soient correctement et suffisamment hydratés.