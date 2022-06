Même pour un travail très léger, des dispositions doivent être prises à partir de 29 degrés.

Dès que le mercure monte, tous les employeurs ont l’obligation légale de protéger leurs employés et collaborateurs. Des seuils sont prévus en fonction des métiers et de leur charge physique. Ceux-ci sont fixés à 18 degrés pour un travail très lourd, à 22 degrés pour un travail lourd, à 26 degrés pour un travail moyen et à 29 degrés pour un travail léger ou très léger.