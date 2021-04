© Montage (Shutterstock et Johanna de Tessières)

La mise au frigo de Johnson&Johnson risque-t-elle de ralentir la vaccination ?

"Ce ralentissement sera symbolique, nous n’avons reçu que 11 000 doses, qui patientent au frigo à ce stade. On espère une décision positive du Conseil supérieur de la santé et une mise en circulation dès la semaine prochaine. Si c’est décalé d’une semaine, ce n’est pas grave mais on espère ensuite pouvoir compter dessus."

Et au niveau d’AstraZeneca, y a-t-il eu un désamour auprès des Belges ?

"Malgré ce qui se dit, la vaccination fonctionne bien. Les rendez-vous ont été pris comme il faut (comme ceux de Pfizer). On a quand même une différence avec la France, où le climat anti-vaccin est plus fort. Il faut reconnaître que, d’une manière générale, les citoyens belges ont bien perçu que le bénéfice est colossal. Aller au resto passe par la vaccination. Toutes les premières données nationales récoltées le prouvent : le vaccin est la voie royale pour sortir de cette crise."

Au niveau du futur déconfinement, peut-on imaginer qu’il soit différencié de façon progressive en fonction de si on a été vacciné ou non ?

(...)