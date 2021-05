Ce n’est pas une surprise, le printemps 2021 aura été plus frais que la moyenne. On parle bien là du printemps météorologique qui court du 1er mars au 1er juin. L’occasion pour l’IRM de faire le bilan de ces trois mois, alors qu’une semaine radieuse s’annonce, avec le retour du soleil et de la douceur, pour ne pas (encore ?) dire la chaleur. "Avec une température moyenne de 8,4 °C à Uccle (sur la base des observations effectuées jusqu’au 27 mai), le printemps météorologique 2021 est plus froid que la normale, pour la période de référence 1991-2020, explique l’IRM. La température minimale moyenne à Uccle (4,2 °C jusqu’au 27 mai 2021) sera très probablement la troisième température minimale la plus basse mesurée au printemps depuis le début des observations. Ces basses températures se sont également traduites par un nombre exceptionnellement bas de jours de printemps (jours où la température maximale atteint 20 °C ou plus). Ainsi, ce printemps pourrait se terminer avec le plus faible nombre de jours de printemps depuis 1991, contrairement à l’année dernière où nous avions enregistré le plus grand nombre de jours de printemps depuis le début des observations (trente jours de printemps)."