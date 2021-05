Le vent, faible de direction variable, deviendra ensuite faible à modéré de secteur est, selon les prévisions de l'IRM. Une brise de nord-nord-est est attendue à la Côte dans l'après- midi.

En soirée et durant la nuit, le temps restera sec, avec des minima entre 5 et 9 degrés et un vent faible à parfois modéré d'est à nord-est. Il y aura d'abord des nuages, puis un ciel dégagé en cours de nuit. Samedi, le temps sera également généralement sec, avec des températures pouvant atteindre 14 et 16 degrés en Ardenne et le long du littoral, et 17 à 19 (localement 20) degrés dans les autres régions. Le vent sera faible à généralement modéré d'est à nord-est. On pourrait atteindre dimanche 20 à 21 degrés dans le centre du pays, et davantage localement les jours suivants.