La fonction de porte-parole, essentielle à la vie d’un parti comme d’un cabinet ministériel, comporte des missions qui diffèrent selon la personne qui l’occupe et surtout la latitude qui lui est donnée. Il peut s’agir d’un attaché de presse chargé de marteler le discours, de répondre aux médias, avec une marge de manœuvre et d’initiative restreinte. La fonction peut aussi être confiée à une personnalité largement médiatisée, bénéficiant d’un poids politique plus ou moins important et d’une autonomie élevée. L’exemple le plus frappant reste celui de l’ultra-médiatique Raoul Hedebouw, député fédéral et porte-parole du PTB. Paul Magnette s’est lui aussi vu confier le poste de porte-parole de la campagne du PS, tandis que Georges-Louis Bouchez occupait la même fonction au MR. Ecolo varie davantage les intervenants.

En pratique, il s’agit de personnalités qu’on peut envoyer sur tous les fronts médiatiques, car facilement identifiés par les téléspectateurs, lecteurs et auditeurs et capables de représenter le parti sur une série de thèmes très large. C’est dans ce registre que devrait s’inscrire Alain Raviart. "Raoul Hedebouw est porte-parole du PTB, Georges-Louis Bouchez du MR, Alain Raviart est porte-parole du CDH. On est un peu dans ce registre-là", nous confie Alain Raviart. " Je rassure les gens : même si j’ai du respect pour eux, ce sera un autre ton. Mon ton à moi, que j’emploie depuis 10 ans comme chroniqueur politique."

Alain Raviart sera donc bien l’une des têtes de gondole du parti. " Je serai à l’avant-plan, alors que je ne l’étais pas quand j’ai travaillé huit ans pour le parti . Je ne serai pas là pour répéter le discours d’autres comme auparavant en tant que directeur de la communication. Mon travail sera aussi d’aller voir les sections locales, la population du CDH."