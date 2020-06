Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, plaide, dans les colonnes des journaux Sudpresse, pour la conclusion d'un accord de gouvernement au fédéral dès cet été et "plutôt en juillet qu'en septembre.

" Pour M. Bouchez, accord sur un plan de relance et accord sur un nouveau gouvernement vont de pair et doivent intervenir en même temps. "Ce ne serait pas bien d'avoir un plan de relance sans majorité assez large pour l'exécuter. Nous voulons un plan de relance qui concerne aussi les entités fédérées. Sinon, on perdra en efficacité. Quand il y aura un accord de relance, il y aura un accord de gouvernement. On devra travailler au moins deux ou trois ans pour relancer l'économie vu le choc encaissé. Comme il reste quatre ans, on aurait, en gros, un accord jusqu'à la fin de la législature", explique-t-il.

S'agissant de la composition du prochain gouvernement fédéral, le président du MR estime qu'"à 10, c'est compliqué". "Il faut une grande union, à sept ou huit. Il faut que les grands partis soient là... Je préfère un gouvernement un peu lourd et sortir de l'impasse", ajoute-t-il.

Enfin, interrogé sur l'éviction de Robert Vertenueil de la présidence de la FGTB, à la suite d'une interview croisée dans la presse avec lui, Georges-Louis Bouchez la qualifie de "surréaliste" et de "précédent très grave pour la démocratie". "Avec M. Vertenueil, j'ai découvert un homme constructif qui a l'intérêt du travailleur et du syndicat chevillé au corps. Il ne m'a jamais servi la soupe", souligne encore M. Bouchez. "M. Bodson (qui a succédé à M. Vertenueil, NdlR) dit que ça n'a rien à voir avec moi. (...) Si c'est vrai, je lui tends la main et l'invite à continuer le dialogue."