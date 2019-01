Bouli Lanners n'a pas sa langue dans sa poche lorsqu'il s'agit de parler du climat et de nos autorités. Début décembre, il avait fait le buzz en poussant un coup de gueule et déclarant: "On s'est encore fait e****** par le gouvernement et la ministre de l'énergie!"

Dans une nouvelle vidéo publiée sur Facebook, l'acteur et réalisateur s'en est encore une fois pris ouvertement à Marie-Christine Marghem, la ministre l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable. "

"Vous êtes 15.000 à avoir séché les cours et à être allés manifester à Bruxelles pour demander un changement radical de politique d'un point de vue environnemental et la réponse de la ministre de l'Energie à vos demandes, c'est de vous dire que 'c'est pas bien' de manifester, que c'est mieux de rester à l'école et d'attendre de recevoir les brochures qu'elle a éditées (...) et qu'elle a engagé des 'coachs climat' pour pouvoir vous expliquer comment, à titre personnel, émettre moins de CO2", s'énerve Lanners dans sa vidéo. "Parce que c'est quand même vous les responsables du réchauffement climatique, ce n'est pas du tout les 300 grandes multinationales qui polluent et qui font plus de 40% de CO2 sur la planète. Non, vous êtes, à titre personnel, tous, un petit peu responsables du réchauffement climatique. Ca, c'est sa réponse."

Dans sa vidéo, le réalisateur des Géants affirme enregistrée ces images depuis un train en panne. "Et on voudrait qu'on arrête de prendre la bagnole? Mais putain, il faudrait au moins que les trains roulent, alors! Non?" La vidéo a déjà été partagée près de 3.660 fois depuis qu'elle a été mise en ligne et visionnée à plus de 127.000 reprises.