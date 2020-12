Les mesures qui ont été annoncées par le dernier Comité de concertation pour les fêtes de fin d’année sont, de l’aveu même du gouvernement, très strictes. Les contacts sociaux restent limités à une personne en plus par foyer. Quant au couvre-feu, il est toujours fixé à 22 h en Wallonie et à Bruxelles, tandis que la Flandre se calque sur la mesure fédérale, donc minuit. En Wallonie, la mesure arrive à échéance le 13 décembre. Le gouvernement devra donc d’ici-là décider de prolonger ou non ce couvre-feu. Il pourrait être question de retarder l’heure du couvre-feu pour les 24 et 25 décembre.

Les décisions sont prises par le fédéral et les Régions, mais ce sera pour la plus large part aux bourgmestres, responsables de la police locale, de les faire appliquer. Qu’en pensent-ils, justement ? La DH a sondé les bourgmestres des plus grandes villes de Wallonie et de Bruxelles.

Plusieurs plaident ouvertement pour un assouplissement. "Je respecterai les mesures du gouvernement, quelles qu’elles soient, je dois donner l’exemple. Mais les règles sont trop dures. Dans ma ville, on est passés entre 250 et 350 contaminations par jour au pire de la seconde vague, à entre 10 et 15 actuellement. Je souhaite un assouplissement. Il est difficile de faire appliquer une mesure quand elle est trop dure et qu’on n’a pas les moyens de la faire respecter. Et je n’ai jamais été favorable au couvre-feu ", nous indique Muriel Targnion, bourgmestre de Verviers. "Si on autorisait des réunions de 10 personnes à Noël, pas à 15 ou 20, je pense que les gens respecteraient. Avec les règles actuelles, ce ne sera pas le cas. "

Le bourgmestre de Namur se montre plus modéré. "J’avais déjà pu plaider il y a plusieurs semaines pour que Noël puisse se passer avec un étau quelque peu desserré, de 2 à 3 personnes en plus du foyer", nous indique Maxime Prévot (CDH). "Comparativement à tous les autres pays européens, le gouvernement a préféré opter pour l’approche la plus stricte. Il me semblait pourtant possible d’avoir un tantinet de souplesse sans courir de risque insensé. Je pense qu’il serait heureux que le couvre-feu lors des réveillons de Noël et de Nouvel An se calque en Wallonie sur minuit, la balise fédérale."