Yves Ghequiere et Frédéric Petit, les nouveaux bourgmestres de Linkebeek et de Wezembeek-Oppem, ont prêté serment lundi à Louvain, en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 juillet dernier qui a cassé la décision de l'ex-ministre flamande des Affaires intérieures, Liesbeth Homans, de ne pas nommer quatre des bourgmestres des communes à facilités de la périphérie bruxelloise (Rhode-Saint-Genèse, Wezembeek-Oppem, Drogenbos et Linkebeek).

Selon Mme Homans, les convocations électorales envoyées par ces bourgmestres pour les élections communales du 14 octobre 2018 ne répondaient pas aux prescrits linguistiques flamands. Mais le 2 juillet, la chambre bilingue du Conseil d'Etat a jugé la décision flamande contraire à des arrêts rendus en 2014, conduisant à la nomination effective des bourgmestres.

Agé de 56 ans, Yves Ghequiere a donc été nommé bourgmestre de Linkebeek où, en coalition avec Activ', il dispose d'une majorité de 9 sièges sur 15.

Frédéric Petit, 65 ans, lui, a obtenu une majorité absolue à Wezembeek-Oppem, avec 18 sièges sur 23. Il était déjà bourgmestre MR de la commune depuis 2014.

Leurs prestations de serment se sont déroulées sans incident.

Les deux autres bourgmestres, Pierre Rolin, de Rhode-Saint-Genèse, et Alexis Calmeun, devraient prêter serment fin juillet, a indiqué M. Petit à l'agence Belga.