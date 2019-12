Un groupe de travail se réunira le 14 janvier pour examiner le dossier.

Les actions menées par la Fédération des étudiants francophones ce mercredi ont payé. La ministre de l’Enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles Valérie Glatigny (MR) a en effet décidé de suspendre momentanément le remboursement des bourses d’études indûment versées par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dans le cadre de leurs études, de nombreux étudiants en situation précaire se sont vu octroyer des bourses pour les aider à financer leur parcours dans l’enseignement supérieur. Pour y avoir droit, ils devaient être considérés comme finançables. Suite à une erreur, des bourses ont été attribuées à de nombreux étudiants non-finançables, étudiants qui de bonne foi n’ont pas remis en question la décision de l’administration, explique la FEF.

© Juliette Bruynseels



C’est le cas d’Erjola Veliu, étudiante en langues germaniques. "Une bourse m’a été octroyée pour l’année 2017/2018 et aujourd’hui, on me demande de rembourser 1 865 euros. Je ne sais pas comment je vais faire. Si l’obligation de remboursement est maintenue, je ne vais pas avoir d’autre choix que d’arrêter mes études et de trouver un travail", déplore-t-elle.

Près de 800 étudiants sont dans la même situation qu’Erjola. 85 d’entre eux ont toutefois pu bénéficier d’une annulation de la demande de remboursement.

Jeudi, la ministre a finalement annoncé que les demandes de recouvrement seront suspendues jusqu’à la prochaine réunion du groupe de travail prévue le 14 janvier.