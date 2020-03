L’entraîneur de boxe Nicolas Vinet a versé cette somme à un hôpital bruxellois.

De prime abord, le Thudinien Nicolas Vinet serait plutôt d’apparence bourrue. "Tu vois, je ne suis pas forcément quelqu’un de très gentil, ni de très agréable. Mais là, j’ai ma femme qui tousse. Ici, elle est confinée par ordre du médecin et ça me fait vraiment flipper", avoue l’entraîneur professionnel, plus enclin à effrayer les adversaires de ses boxeurs qu’à l’être lui-même.

Nicolas Vinet, c’est aussi le gars qui ne vit, dégoulinant de sueur, que sur un ring. Décochant plus souvent les poings que les compliments. Sans jamais laisser transparaître le moindre sentiment.

"Quand j’entends que pour une église, on a récolté des millions d’euros à Paris, j’ai du mal à admettre qu’ici, contre un virus qui touche le monde entier, personne ne mette la main au portefeuille. J’ai vu à la télévision qu’il n’y avait pas assez d’appareillages dans les hôpitaux pour soulager la détresse respiratoire. Alors, je me suis dit que les 38 000 euros que j’ai récoltés pour l’organisation d’un gala de boxe qui n’aura pas lieu, à cause de la pandémie, ne pouvaient pas moisir sur un compte en banque en attendant d’hypothétiques jours meilleurs."

Sans en avoir touché mot à ses boxeurs, le patron du club Élite Enghien a versé, vendredi matin, l’intégralité de la somme à un hôpital bruxellois.

"Si l’on a envie de se battre pour aller mieux, nous devons consentir à des sacrifices financiers. Ces 38 000 euros, ce n’est pas grand-chose au regard des besoins des médecins pour mettre ce coronavirus au tapis. Mais, en même temps, je pense que mes gars m’auraient fait la gueule en apprenant que j’avais gardé l’argent en poche", conclut le boxeur au grand cœur.