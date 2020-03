Tributaire des vols qui sont annulés, bpost a décidé de suspendre temporairement l'envoi de lettre et de colis en dehors de l'Europe.

A cause des nombreux vols qui sont annulés en Europe, le distributeur de courrier bpost a décidé, ce jeudi matin, de suspendre temporairement l'envoi de lettres et de colis hors Europe. "Protéger les citoyens et nos collaborateurs tout en continuant à rendre un service essentiel à la population : telles sont nos priorités en tant qu’entreprise publique au service de la collectivité", a fait savoir l'entreprise par communiqué.

Partout en Europe, les compagnies aériennes annulent leurs vols qui ont comme destination un pays non-européen. C’est notamment le cas du Danemark, de la Roumanie, de l’Espagne, de la Slovénie, de la Norvège et de la Suède. Dès lors, Bpost invite ses clients à ne plus déposer de colis et de courrier pour l'envoyer en dehors du Vieux Continent. Pour les envois de courrier au sein de l'Europe, Bpost précise que des retards pourraient exister.

Qui plus est, l'entreprise rappelle également de ne se rendre dans les bureaux de poste qu'en cas d'urgence.