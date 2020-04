Bpost demande un effort des clients contractuels pour couvrir en partie la hausse de ses coûts. L'entreprise va temporairement demander un supplément par colis comme elle le fait en période de fin d'année, a indiqué jeudi hln.be.

Bpost a confirmé l'information. Par clients contractuels la société postale fait référence aux boutiques en ligne qui envoient généralement plus de 500 colis par an directement aux centres de tri. "Nous traitons des volumes exceptionnels. C'est déjà le cas depuis quelques semaines et cela ne fait qu'augmenter", explique la porte-parole de bpost Barbara Van Speybroeck. "Cela concerne des quantités que nous ne voyons qu'en fin d'année".

En fin d'année, bpost facture un supplément à ses clients professionnels, des entreprises qui confient de nombreux colis via un contrat. "Nous faisons cela car nous sommes tout d'un coup confrontés à 10 fois leurs volumes".

Ce principe est désormais appliqué temporairement par bpost "pour continuer à fonctionner" durant la crise du coronavirus, explique la porte-parole. "Grâce à la contribution de 25 centimes par colis, nous pouvons couvrir une partie des dépenses supplémentaires pour les mesures de sécurité indispensables", dit-elle. Le supplément serait inférieur à celui de la fin d'année.

Il s'agit, pour les entreprises concernées, d'une hausse tarifaire inférieure à 10%, selon la porte-parole. L'impact dépend de leur contrat. Il n'y a pas de supplément pour l'envoi de colis par des particuliers.

Malgré l'augmentation de la charge de travail, bpost indique que la plupart des colis sont toujours triés la même nuit. Actuellement, l'entreprise postale traite près de 400.000 colis par jour.