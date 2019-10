Bpost et le secteur des pompes funèbres vont analyser les plaintes concernant les faire-part de décès qui parviennent en retard dans les boites aux lettres ou n'arrivent tout simplement pas. Cela afin de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter tout problème de ce type à l'avenir, ont fait savoir l'opérateur postal et la fédération flamande Uitvaartunie dans un communiqué de presse commun, à l'issue d'une concertation qui se tenait jeudi matin. Le journal Het Nieuwsblad rapportait la semaine dernière les déclarations de plusieurs directeurs d'agences de pompes funèbres qui ont eu vent de soucis dans la réception de faire-part de décès en raison de problèmes chez bpost. Certains courriers n'arrivaient pas dans les boites aux lettres ou arrivaient trop tard.

Bpost et la fédération Uitvaartunie, qui représente les entreprises de pompes funèbres flamandes, ont abordé ces problèmes jeudi matin lors d'une consultation. "Uitvaartunie et bpost viennent d'avoir une conversation constructive à propos de l'inquiétude commune que suscite la distribution à temps des faire-part de décès", peut-on lire dans le communiqué. "Les deux parties reconnaissent qu'un bon service - à un moment où beaucoup sont vulnérables - est d'une importance primordiale."

Bpost et Uitvaartunie vont d'abord étudier les différentes plaintes reçues. Bpost va aussi renforcer ses procédures internes et mettre à disposition des pompes funèbres un logiciel pour un adressage correct d'envois. "Ce logiciel permet de contrôler les adresses lorsque par exemple, quelqu'un n'est pas certain du numéro de la maison", explique Thomas Heiremans de Uitvaartunie. "Nous allons à présent examiner comment nous pouvons le rendre utile à nos clients, via le site web de Uitvaartunie par exemple, et évaluer si la mesure représente une valeur ajoutée."

La fédération va également rappeler à tous ses membres la procédure à suivre lors de l'envoi de faire-part de décès, avec le tarif d'affranchissement correct. "Il a également été convenu que nous ferons suivre toutes les plaintes que nous recevrons à bpost afin que la société puisse voir où le bât blesse", ajoute M. Heiremans, qui se dit "content" que bpost ait pris au sérieux les griefs du secteur.