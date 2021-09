Depuis le début de la crise sanitaire, les employés de bpost n’ont pas eu beaucoup de répit. Et si le nombre de colis reste très élevé par rapport à l’avant-Covid, les fêtes de fin d’année vont encore faire exploser les compteurs. Une période qui se prépare déjà depuis de nombreuses semaines. Tout au long de l’année, bpost recherche de nouveaux employés et un plan d’embauche a été mis sur pied avec le Forem notamment pour former de nouveaux collaborateurs. Grâce au plan Bpost Boost, ce sont plusieurs centaines de personnes qui voient leur carrière réorientée pour sortir du chômage. Et les profils recherchés sont nombreux. " Surtout des fonctions de distributeur et chauffeur de camion. Des personnes flexibles, qui n’ont pas peur de travailler, qui sont orientées clients, qui ont envie de représenter le visage de bpost. C’est aux personnes les moins qualifiées, d’origine et de parcours divers, et éloignées du marché du travail que nous voulons nous adresser avec des parcours de formation spécifiques ", explique Laura Cerrada Crespo, porte-parole de bpost.

