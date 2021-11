Le principe est simple : de petits containers divisés en plusieurs casiers sont installés en pleine rue et sont accessibles 24 h/24, sept jours sur sept. Ils contiennent donc des colis de toutes les tailles et fonctionnent grâce à un écran central et un scan. Il suffit donc de scanner le code-barres reçu par mail ou d’encoder son numéro de commande pour voir une porte s’ouvrir et récupérer son colis. Pas de file au bureau de poste, pas d’horaire à respecter. Le succès est d’ailleurs au rendez-vous et Bpost étend de plus en plus son réseau, que ce soit en rue ou dans certains magasins partenaires.

Ces derniers mois, un nouveau type de distributeur automatique a été installé dans différentes communes. Ce qui en a étonné plus d’un, c’est qu’il ne possède pas d’écran. Mais comment l’utiliser, alors ? En fait, tout se passe via l’application My Bpost. Il faut donc un smartphone pour récupérer son colis, ce qui risque de causer quelques problèmes pour les rares personnes qui n’en possèdent pas ou qui ne sont pas encore au point au niveau de l’utilisation. En vous connectant sur votre app, il faut aussi veiller à ce que la fonction Bluetooth soit activée, et il suffit de suivre les étapes après avoir encodé votre numéro de commande. Et pour un envoi ? Même chose !