Si on parle beaucoup de colis chez bpost ces derniers mois, cela ne veut pas dire que le courrier traditionnel a disparu. Depuis mars 2020, le courrier non prioritaire n’est plus distribué que deux fois par semaine. Cela veut donc dire que toutes les lettres importantes arrivent tous les jours chez vous, dont les recommandés. En 2019, bpost avait testé une nouvelle formule qui permettait de ne plus devoir signer ses recommandés, et donc de les recevoir dans sa boîte en cas d’absence. Le principe est ainsi de donner procuration à bpost et en quelque sorte son facteur.