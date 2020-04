Les équipes sont réduites alors que le volume des colis bat tous les records.

Il y a ces milliers de Belges qui ne peuvent plus travailler ou qui voient leur activité interdite depuis le début du confinement, et puis il y a tous ceux qui continuent à travailler tant bien que mal.

C’est le cas chez Bpost, où le service à la population est plus important que jamais. Le leader du marché de la distribution du courrier et des colis fait face à une augmentation sans précédent de ses volumes de traitement, et des records ont déjà été battus.

Si la direction ne donne pas de chiffres précis et compare sa moyenne de colis journaliers avec celle observée durant la fête de fin d’année (jusqu’à 480 000 paquets par jour, NdlR), des sources syndicales estiment qu’on dépasse régulièrement les 500 000, voire 550 000 colis. "Ce qu’on vit actuellement, c’est du jamais-vu, souligne Stéphane Daussaint, responsable de la CSC-Transcom Poste. Les collaborateurs doivent traiter toutes sortes de colis, des plus petits, qui rentrent dans les boîtes aux lettres, à des transats plus volumineux, par exemple."

Et si les premiers jours du confinement étaient plutôt calmes pour Bpost, cela n’a pas duré longtemps. "Nous vivons une hausse depuis deux à trois semaines, indique Delphine Van Bladel, porte-parole de Bpost. On peut le comparer dans les chiffres aux fêtes de fin d’année, mais la différence est que ce n’était absolument pas prévu en interne. Durant les fêtes, nous engageons souvent du personnel supplémentaire, et ce n’est évidemment pas le cas ici. De plus, nous avons été confrontés, comme la plupart des grandes entreprises belges, à une augmentation des personnes en incapacité de travail. Heureusement, la situation rentre peu à peu dans l’ordre à ce niveau-là."

Des incapacités qui sont liées au coronavirus, évidemment, mais Bpost parle plutôt de cas suspects mis sous certificat médical par précaution, sans forcément être des cas avérés. Du côté des syndicats, par contre, on évoque plusieurs cas officiels. "Selon nos informations, on parle d’une quarantaine de sites où au moins une personne a été officiellement testée positive", assure Stéphane Daussaint.

Une situation inquiétante qui prouve encore que les facteurs et collaborateurs travaillent avec courage. "Nous leur tirons notre chapeau, leur travail est admirable", lancent-ils de concert.

Et pour la suite des opérations ? Si les équipes reviennent peu à peu à la normale, du retard s’est accumulé au niveau des colis traités. Ce lundi, Bpost annonçait que pour désengorger les dépôts, les premiers colis arrivés seraient les premiers traités. Viendront ensuite les plus anciens. "Nous avons jugé que c’était la meilleure méthode, et c’est une question de jours pour que tout rentre dans l’ordre, espère Delphine Van Bladel. La situation est tellement inconnue qu’il est difficile de savoir de quoi sera fait demain."

Par ailleurs, une réunion entre syndicats et direction se tiendra ce jeudi matin. Au menu notamment, une demande des syndicats d’arrêter ou de diminuer la distribution des folders publicitaires. "Au niveau logistique, Bpost met tout en œuvre pour le bien-être de ceux qui travaillent et pour respecter les mesures de distanciation sociale. Par contre, nous déplorons que la direction, comme le gouvernement, fasse la sourde oreille à nos demandes. Les folders ne font pas partie des choses essentielles et on voit là un moyen de diminuer la charge de travail des travailleurs. Et puis, si une grande surface annonce une promotion sur un produit bien précis, à une date bien précise, cela peut créer une ruée dans les rayons. Et cela non plus, ce n’est pas conseillé par le gouvernement."

Réponse jeudi, donc.