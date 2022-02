Le Roi a été reçu jeudi par le sultan d'Oman, Haïtham ben Tariq. La Brabançonne et 21 coups de canon ont marqué l'arrivée du couple royal belge dans la cour du palais d'Al Alam dans la capitale, Muscat. Une première pour le roi des Belges, qui n'avait plus effectué de déplacement hors de l'Europe depuis le début de la pandémie et une première aussi pour son homologue omanais, puisque Philippe est le premier chef d'État européen qu'il reçoit depuis son accession au pouvoir en janvier 2020. Au cœur de cette visite officielle se trouvent les investissements du port d'Anvers et du groupe belge Deme, dans ce pays de la péninsule arabique qui a décidé de se tourner vers la production d'hydrogène vert, une source d'énergie que la Belgique, comme l'Union européenne, a inscrite au cœur de sa stratégie de décarbonation de son économie d'ici 2050.

Le Sultan et le Roi inaugureront vendredi le port de Duqm, fruit d'un partenariat à parts égales entre la société omanie Aysad et le consortium formé par Deme et le port d'Anvers. Un projet énergétique est lié à ce port, celui du Hyport, future infrastructure de production d'hydrogène renouvelable, dont Deme est à nouveau l'un des partenaires. Le groupe belge exploitera en concession un terrain de 150 km2 sur lequel seront installés des éoliennes et des panneaux solaires. Cette infrastructure qui sera reliée au nouveau port est d'une importance particulière pour la Belgique: pour atteindre 100% d'énergie renouvelable en 2050, le pays doit diversifier ses sources d'importation. L'hydrogène vert occupe une place de choix, à tel point que le pays ambitionne d'en devenir un hub européen d'importation et de transit. Oman sera l'un des pays fournisseurs. Il s'agira ici dans un premier temps d'ammoniac, l'un des dérivés de la production d'hydrogène, qui sera importé à destination de l'industrie. Des projets de partenariat sont également en cours avec la Namibie et le Chili.

"Je veux vous dire à quel point nous sommes enthousiastes à l'égard de ce projet", a souligné le Roi, à l'issue d'une séance de présentation.

Cette visite royale constitue en quelque sorte la "touche finale" de contacts entretenus depuis plus d'un an, a expliqué la ministre de l'Énergie, Tinne Van der Straeten, en marge de la mission. Dès qu'elle a pris sa fonction, l'écologiste a été interpellée par Deme au sujet du potentiel du projet du Hyport. Depuis lors, un protocole d'accord a été conclu avec le sultanat et d'autres étapes devront suivre, à commencer par la certification verte de l'hydrogène produit là-bas.

En Belgique, un programme de développement d'une infrastructure de transport d'hydrogène par canalisation s'est mis en route, soutenu par le plan national de reprise et de résilience. Il s'appuiera sur les canalisations de gaz naturel existantes et qui n'étaient plus utilisées. Une première phase de mise en service est attendue en 2026. Le Hyport devrait également être opérationnel à cette échéance. L'ammoniac arrivera dans un premier temps en Allemagne mais le port de Zeebrugge, qui constitue déjà un terminal gazier, ou celui d'Anvers espèrent être prêts à recevoir les bateaux venant d'Oman dès 2027.

Quelques images de l'événement, à Oman:

