Aujourd'hui, le ciel sera encore très nuageux, avec parfois de faibles précipitations.

Dans le courant de l'après-midi, retour progressif d'un temps sec depuis la côte avec des éclaircies. Les maxima seront de 18 à 23°C. Début de semaine prochaine, le climat deviendra un peu plus frais mais plus sec, avec davantage d'éclaircies. Des périodes de pluie ou d'averses.reviendront graduellement à partir de mercredi ou jeudi.

Ce soir, le ciel sera encore très nuageux avec des périodes de pluie en Ardenne. Ailleurs, le temps sera sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Durant la nuit, de larges éclaircies alterneront avec des champs nuageux et il fera sec partout; en Ardenne toutefois, le temps restera souvent encore nuageux. En fin de nuit, le risque d'une averse augmentera sur le nord-ouest et l'ouest. Les minima varieront de 7 à 8°C, en Ardenne, à 14°C, à la mer. Le vent de secteur ouest-sud-ouest sera modéré cette nuit, mais il restera assez fort à fort à la mer, où des rafales de 65 km/h pourront d'abord encore se produire. Lundi, la nébulosité deviendra variable à parfois abondante avec quelques averses éparses. Il fera plus frais avec des maxima de 15°C, sur les hauts plateaux de l'Ardenne, à 19°C, en plaine. Mardi, après de larges embellies matinales, le ciel sera partiellement nuageux avec un léger risque d'averses locales, surtout dans le nord du pays. Les maxima resteront compris entre 16°C, en haute Ardenne, et 20°C, dans de nombreuses régions