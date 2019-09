Ce vendredi matin, Sophie Wilmès, ministre sortante du Budget, était l'invitée de Fabrice Grosfilley au micro de Bel RTL. Elle s'est exprimée sur plusieurs sujets.







Sur le départ de Dominique Leroy à la tête de Proximus



"C'est d'abord le départ d'une femme compétente qui a décidé, à la fin de son contrat, de ne pas le renouveler. C'est sa liberté pleine et entière. Le conseil d’administration sera en charge de lui trouver un remplaçant digne de ce nom" explique-t-elle.

L’État est l'actionnaire majoritaire de l'opérateur. Il est donc légitime qu'il s'intéresse de près au dénouement de cette affaire: "On suit tous les dossiers malgré les affaires courantes. Évidemment, le gouvernement est actuellement restreint dans ses capacités d'actions. Il ne peut pas prendre de nouvelles initiatives. Par contre, il est obligé de suivre, de faire en sorte que l’État fonctionne et de prendre, peut-être, des mesures urgentes si elles sont nécessaires".



L'une des raisons invoquée pour expliquer le départ de Dominique Leroy serait le salaire (qui s'élèverait tout de même à plus ou moins 1 million d'euros) perçu par l'ancienne dirigeante du groupe. Comme toute entreprise publique, la rémunération y est en effet plafonnée. Selon Sophie Wilmès, il serait cependant incorrect de résumer la situation à une simple question de rémunération: "Ce plafond n'a pas empêché Proximus d'avoir une excellente CEO à sa tête. Après 6 ans dans une entreprise, ce n'est pas anormal de vouloir changer".





Sur le budget 2020

Le Bureau du Plan annonce une croissance ralentie, ramenée à 1,1% d'ici 2024, ainsi qu'un déficit de 11 milliards d'euros. Selon la ministre sortante, la situation est pressante. Les gouvernements sont en train de se former et le système fonctionne au ralenti: "Je pense que quand on est un homme ou une femme politique responsable, on doit comprendre que cette situation, la situation budgétaire, économique, internationale, nous amène à accélérer le tempo et à former rapidement un gouvernement" avertit-elle. Selon elle, pour redresser la barre, il faudrait prendre des mesures structurelles, complètes, importantes. Ce qui n'est pas possible actuellement avec un gouvernement en affaires courantes.







Sur des possibles sanctions européennes en 2020



Toujours selon les prévisions du Bureau du Plan, la Belgique ne parviendra pas à respecter ses obligations européennes l'année prochaine. Des sanctions pourraient éventuellement frapper le pays.

Sophie Wilmès prévient que cela pourrait effectivement être le cas à politique inchangée: "Il faut savoir que nous avons déjà reçu une dérogation parce qu'on a justement mené des réformes structurelles importantes sous ce gouvernement. Il faut donc prendre des décisions et réaliser des réformes majeures, sur le long terme. Ce qui n'est possible qu'avec la constitution d'un gouvernement".







Sur les récentes déclarations du président de l'Union des Classes Moyennes, Pierre-Frédéric Nyst, qui visait la pension des fonctionnaires

La ministre du Budget rejoint le point de vue de l'homme à la tête de l'UCM selon lequel les dépenses publiques doivent être regardées sous le prisme de l'efficacité. Par contre, Sophie Wilmès se distancie des propos opposants les différentes catégories de travailleurs, propos selon lesquels certains devraient porter l'effort budgétaire: "Nous avons déjà travaillé sur les pensions dans la fonction publique. Il faut regarder le système dans son ensemble".







Sur les conséquences d'un Brexit sans accord



La Banque Nationale a calculé qu'un "Hard Brexit" présentait un risque d'une perte de 40.000 emplois ainsi qu'une diminution de 2,3% du PIB. Ce qui correspondrait à plus ou moins 10 milliards d'euros de manque à gagner.





" Le Royaume-Uni est notre 4e partenaire commercial. Là encore, on doit être en mesure de prendre des décisions rapidement. En affaires courantes, nous avons déjà pris toute une série d'actions. Nous serions cependant plus à même de réagir efficacement avec un gouvernement de plein exercice" conclut-elle.