Bruno Colmant économiste et professeur à l’ULB se veut toutefois positif et salue la décision de la banque centrale européenne. "L’État va se financer par l’endettement et on ne touchera pas à l’épargne."



L’impact sanitaire de la pandémie du coronavirus s’accompagne de violentes conséquences économiques. Dans quelles proportions ? “Le Voka a fait hier un calcul, où il parle de d’un coût de 16 milliards d’euros pour notre économie. J’estime le coût total à 25 milliards €,en additionnant la perte sur le PIB et l’augmentation des dépenses publiques."

(...)