Après Tui Fly, c'est au tour de la compagnie Brussels Airlines d'annuler tous ses vols vers les îles Baléares à partir de la semaine prochaine.

Pour rappel, les quatre îles espagnoles (Ibiza, Majorque, Minorque et Formentera) sont classées zones rouges depuis vendredi dernier par la Belgique. Les voyages "non essentiels" y sont donc interdits pour les résidents belges depuis l'un des aéroports de notre pays.

"Les îles Balèares sont avant tout une destination touristique et la demande a fortement chuté", justifie Kim Daenen, porte-parole de la compagnie. Contrairement à sa concurrente, Ryanair maintient, elle, ses vols depuis la Belgique vers les îles espagnoles. "Les vols Ryanair entre la Belgique et l'Espagne opèrent comme prévu, confirme Hélène Bégasse, responsable de la communication pour le Benelux, la France et le Maroc pour la compagnie irlandaise .

"Les passagers qui ne souhaitent pas voyager sur leur vol réservé peuvent le reporter à une autre date, auquel cas, des frais de changement de vol et la différence de tarif peuvent s'appliquer".