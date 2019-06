Brussels Airlines proposera à partir du 17 février prochain des vols depuis l'aéroport de Bruxelles vers Valence, en Espagne.

La compagnie aérienne proposera quatre fréquences hebdomadaires, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches. Valence, déjà desservie depuis Zaventem par Ryanair, devient la 16e destination espagnole de Brussels Airlines, indique celle-ci mardi. L'offre d'hiver de la compagnie, qui débute le 27 octobre, connaîtra d'autres modifications: notamment plus de fréquences de vols vers Alicante (de 3 à 4 par semaine), Billund (de 14 à 18), Faro (de 1 à 2) et Hurghada (de 2 à 3).