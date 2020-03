Brussels Airlines a décidé de réduire de 30% son offre de vols vers Milan Linate et Milan Malpensa, Venise, Rome, Bologne et Turin entre le 16 et le 28 mars, a annoncé la compagnie aérienne, qui dit ainsi répondre à la baisse rapide de la demande pour des voyages en Europe en raison de l'épidémie de coronavirus.

La semaine dernière, Brussels Airlines avait déjà décidé de réduire les fréquences de vol entre le 2 et le 14 mars sur un certain nombre de liaisons vers le nord de l'Italie afin de limiter l'impact économique négatif sur ses activités. "Comme la demande globale changeante sur les marchés européens et principalement en Italie se poursuit", la compagnie aérienne belge se dit contrainte d'étendre ces mesures.

La compagnie souligne qu'elle continue de desservir toutes ses destinations en Italie, malgré la réduction des fréquences de vols.

Les passagers dont le vol est annulé sont contactés et réservés sur d'autres vols ou peuvent choisir de se faire rembourser intégralement s'ils ne souhaitent plus voyager.

Plusieurs compagnies aériennes européennes (Lufthansa, British Airways, Ryanair...) ont déjà annoncé des centaines d'annulations de vols en réponse à l'épidémie de Covid-19. Les compagnies constatent une forte baisse des réservations et un nombre croissant de voyageurs qui ne se présentent pas pour leur vol, par crainte du coronavirus.