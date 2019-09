Brussels Airport a accueilli plus de 5,3 millions de passagers pendant les deux mois d'été, dont plus de 2,6 millions en août, indique-t-il jeudi.

Cela représente une hausse de de fréquentation de 2,6% par rapport à la même période un an plus tôt. Les voyageurs ont été très nombreux, tant en juillet qu'en août, avec un record historique de 98.076 personnes sur la seule journée du lundi 29 juillet. Sur les deux mois de vacances, pas moins de 5.377.828 passagers ont ainsi franchi les portes de Brussels Airport. L'été a été marqué par de nombreuses journées chargées avec plus de 90.000 voyageurs, voire 95.000 à plusieurs reprises.

Les plus fortes croissances au sein du trafic long-courrier ont été constatées chez Emirates, Ethiopian Airlines et United Airlines. Pour les vols à plus courtes distances, Brussels Airlines, Ryanair, TAP Air Portugal, Aeroflot, Corendon, Finnair et airBaltic se démarquent.

Les vacances d'été ont toutefois été marquées par trois incidents dans le système de traitement des bagages. Si 4,3 millions de valises ont été traitées sur cette période et que 99,4% ont été livrées à temps, environ 26.000 autres n'ont pas pu être expédiées immédiatement. Brussels Airport assure mettre tout en œuvre pour augmenter encore la fiabilité de son système de traitement des bagages.

Le transport de marchandises a, lui, diminué de 8,7% par rapport au mois d'août 2018. Cela s'explique notamment par une forte baisse (-17,1%) du 'full cargo' en août dernier en raison de la diminution de la fréquence de ce type de vols.