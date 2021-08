Bruxelles pourrait-elle suivre la France et élargir l’usage du pass sanitaire ? Belgique Li.B. © AFP

Plus de 200 000 personnes se sont rassemblées, samedi, aux quatre coins de la France pour protester contre la vaccination et l’instauration d’un pass sanitaire. Dans l’Hexagone, le précieux sésame est obligatoire pour accéder aux événements de masse, mais aussi et surtout pour aller au cinéma, au théâtre ou au café. Le débat autour de ce pass sanitaire pourrait naître à la rentrée en Belgique.