Les pompiers bruxellois ont repêché dans la nuit de samedi à dimanche un homme d'une quarantaine d'années du canal de Bruxelles-Charleroi, indiquent-ils dimanche matin.

Le quadragénaire était tombé à l'eau vers 01h10 dans la nuit, à hauteur du Quai des Charbonnages, non loin du centre Fedasil du Petit-Château.

Une équipe de plongeurs a mis un certain temps à rechercher l'homme, avant de le localiser et de le ramener sur la terre ferme. L'homme était inconscient et a été réanimé sur place avant d'être emmené à l'hôpital Saint-Jean. Il est dans un état critique.