Bruxelles vivra au rythme des déplacements de Joe Biden de dimanche à mardi: gare à celui qui oubliera sa voiture, voire un sac Belgique J. La. © AFP

Un imposant dispositif de sécurité sera mis en place. Chacun s’en rendra compte : il sera extrêmement difficile de se déplacer dans certains quartiers lundi et mardi. Et gare à celui qui oubliera sa voiture, voire un sac, dans ce qui doit devenir un périmètre de sécurité. Pas question non plus pour les riverains d’abandonner une poubelle. Les commerçants devront rentrer leurs terrasses et, sur de nombreuses portions des parcours, les fenêtres des bâtiments devront rester fermées.