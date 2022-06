La situation budgétaire de la police judiciaire fédérale est catastrophique. La dernière réforme remonte à 2014 mais depuis lors, les faits de criminalité ont évolué et revêtent des formes diverses. Pourtant, les moyens restent inchangés et des dossiers de grand banditisme ou de criminalité financière ne sont tout simplement plus traités.

Dans ce contexte, un plan de renforcement structurel sera soumis à l’approbation du Conseil des ministres ce vendredi. Au cours de cette législature, 310 millions d’euros supplémentaires sont investis dans la police intégrée. Ces budgets devront permettre d’engager du personnel tout en améliorant les infrastructures, dont certaines font l’objet d’arrêtés de fermeture à la suite de l’insalubrité.