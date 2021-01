Ce lundi de rentrée marquait aussi le début de la session d’examens dans l’enseignement supérieur. Une session particulièrement stressante, à en croire la Fédération des étudiants francophones (Fef).

"Cette session s’annonce particulièrement compliquée : beaucoup d’étudiants se disent stressés et très inquiets et les déclarations récentes de la ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny et des établissements eux-mêmes sur le respect du protocole sanitaire ne les rassurent pas spécialement. Beaucoup d’étudiants ont peur de se rendre sur les campus pour passer leurs examens et d’autres sont stressés par les examens à distance. On nous a déjà rapporté des bugs informatiques alors que la session ne fait que commencer", observe Chems Mabrouk, présidente de l’organisation étudiante.