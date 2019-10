Grâce à la toute nouvelle plateforme Gonna.be, il sera désormais possible de calculer très facilement ses revenus en cas de maladie de longue durée, d’accident, de retraite ou de décès.

Les situations d’épuisement au travail qui conduisent bien souvent à un burn-out sont de plus en plus fréquentes dans le monde du travail actuel. Et un burn-out peut toucher tout le monde. Face à l'accélération du rythme du travail ou encore la hausse des objectifs, les états d'épuisement physique, émotionnel et mental liés à la profession se sont multipliés. D’où l’intérêt de bien se protéger en amont en optant pour une assurance adaptée au travail, et d’avoir une vue sur ses revenus en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident.