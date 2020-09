De nombreux directeurs et directrices dénoncent la surcharge de travail et les difficultés inhérentes à la fonction.

Encadrer les équipes pédagogiques, les parents et les élèves. Gérer les petits et grands conflits qui font partie de la vie d’une école, se tenir au courant des dernières circulaires publiées et adapter son organisation en fonction, engager du personnel et s’occuper de la communication interne et externe… Voici quelques exemples des très nombreuses tâches demandées aux directions d’écoles. Leur en demanderait-on trop ? C’est ce qui ressort en tout cas de la dernière analyse de l’Union francophone des associations de parents de l’enseignement catholique (Ufapec).

(...)