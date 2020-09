François Desquesnes, chef de groupe CDH, interpelle le ministre de la Mobilité.

Ce lundi, en commission spéciale Covid, François Desquesnes, chef de groupe CDH au parlement wallon, interpellera le ministre de la Mobilité, Philippe Henry, pour réclamer une hausse du nombre de bus sur les lignes les plus bondées aux heures de pointe. Comment, alors que le parc de véhicules est déjà utilisé à son maximum ? " 27 % de l’offre des lignes Tec sont exercés par un loueur. Or, les autocars sont actuellement quasiment à l’arrêt, faute d’activité touristique et économique. La députée Mathilde Vandorpe mène un combat au parlement pour les soutenir, car ils sont en risque de faillite. On doit utiliser les autocars pour augmenter l’offre de bus, ajoute-t-il. Ils ont leurs propres véhicules, leurs propres chauffeurs. Il y a un choix à faire, qui implique un coût raisonnable.

(...)