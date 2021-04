"Il est absolument indispensable de faire revenir tous les élèves en présentiel pour des raisons à la fois pédagogiques et psychologiques, notamment pour les plus jeunes, les plus vulnérables, ceux qui ont décroché passivement ou activement, les élèves fréquentant l'enseignement qualifiant", a indiqué Mme Désir.

La ministre francophone de l'Education, ainsi que ses collègues des autres Communautés, auraient souhaité en réalité que cette rentrée puisse se faire le 3 mai déjà. Mais sur base de l'avis des experts sanitaires, prudents face à la lente diminution des transmissions en Belgique, il a finalement été décidé de reporter ce retour à 100% en présentiel d'une semaine.

"D'ici à la date du 10 mai, à cadence inchangée, nous aurons vacciné au moins 600.000 personnes supplémentaires, soit certainement une large majorité des plus de 55 ans et une partie des plus de 45 ans et nous aurons protégé les plus vulnérables. Par ailleurs, nous aurons à ce moment-là déployé des autotests pour prévenir mieux les clusters, en plus du testing PCR classique", selon Caroline Désir.

Ces éléments seront transmis mercredi aux membres du Comité de concertation (CodeCo) qui doivent se réunir électroniquement à 16h00.

Depuis fin octobre dernier déjà, lors de la seconde vague de la pandémie, tous les élèves à partir de la 3e secondaire sont soumis à un enseignement dit "hybride", fait d'une moitié de cours à distance et d'une autre moitié en classe.

Destiné à n'être que provisoire, cet enseignement hybride aura finalement été mené pendant plus de 18 semaines, accroissant la démotivation des élèves, minant leur moral tout en creusant davantage les inégalités sociales.

Ce décalage d'une semaine d'un retour à 100% en présentiel permettra également aux écoles de n'avoir à organiser qu'une demi-semaine, puisqu'elle inclut deux jours de congés pour l'Ascension. Il n'y aura donc que deux jours et demi de cours.

La première semaine complète de cours à 100% en présentiel sera donc celle du 17mai.

Ce retour à la normale était préconisé depuis des mois déjà par les pédiatres et pédo-psychiatres, ainsi que diverses associations.

Les syndicats enseignants y étaient aussi favorables, mais réclamaient toutefois que toutes les mesures de sécurité soient correctement appliquées dans toutes les écoles. Ils demandaient aussi à ce que les enseignants puissent être vaccinés en priorité, ce qui leur a été refusé jusqu'à présent.