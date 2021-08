Le port du masque sera, à ce stade, et comme dans d’autres endroits à haute fréquentation (transports en commun, commerces, centres commerciaux, etc.), requis dans les espaces intérieurs. Il permettra de garantir la sécurité sanitaire des étudiants et des apprenants, et la continuité des apprentissages. Cette mesure sera ré-évaluée et abandonnée dès que la situation sanitaire le permettra. Le professeur/l’orateur est dispensé du port du masque moyennant le respect d’une distance physique de minimum 3 mètres entre lui et les participants. Toutefois le port du masque reste obligatoire lors de la circulation dans le local.Une attention particulière devra aussi être portée à l’aération des locaux.

Les stages devront être réalisés dans le respect des modalités et des règles sanitaires d’application dans le secteur de l’activité.

Les activités étudiantes (sport, folklore) et la fréquentation des restaurants sur les campus seront également soumises aux protocoles sectoriels correspondants (sports, évènements, Horeca, etc.), et dans le respect des règles régionales ou locales en vigueur.

Si un cas positif est décelé dans un auditoire ou une salle de classe, la personne positive devra entendu s’isoler et respecter les règles en vigueur.

Pour les autres personnes présentes dans l’auditoire ou la salle de classe, le port du masque permet d’être considéré comme contact à faible risque (pas de quarantaine) et donc de garantir la continuité des apprentissages.

Les étudiants ou apprenants venant ou revenant de l’étranger seront soumis aux mêmes règles que les autres voyageurs entrants. Des exceptions existent pour les étudiants transfrontaliers et pour ceux qui viennent passer un examen.

Par ailleurs, des initiatives ont été prises par les pouvoirs compétents afin d’offrir aux étudiants la possibilité de se faire vacciner directement sur site de leur établissement d'enseignement supérieur.

En Wallonie, 3 antennes fixes seront ouvertes sur les campus universitaires de Louvain-la-Neuve, Liège et Namur. Ces dernières seront accessibles durant une semaine, à concurrence de 10 heures par jour. 4 antennes mobiles - bus de vaccination, là où les sites universitaires et de hautes écoles sont plus dispersés, circuleront également dans les régions de Mons, du Centre, de Charleroi, dans le Luxembourg et la région et de Verviers. Ces dispositifs mobiles feront un arrêt d’un ou deux jours, 10 heures par jour, à proximité des hautes écoles, universités ainsi que dans les communes les moins bien vaccinées et celles qui ont été sinistrées par les inondations.

À Bruxelles, dès le 15 septembre, le Campus du Solbosch à l’Université Libre de Bruxelles va installer un centre de vaccination fixe.