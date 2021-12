Michel Kacenelenbogen, directeur du Théâtre Le Public, l’a décidé, on jouera dans ses salles du 28 au 31 janvier, comme c’était prévu.

Michel Kacenelenbogen n’a pas sa langue en poche. Mais cette fois, il est dans une colère noire. Patron du Théâtre Le Public, la décision de fermeture du Codeco lui reste en travers de la gorge. "Qu’est-ce que je fais avec les 2000 personnes qui ont réservé chez moi la semaine prochaine ? On se fout de ma gueule ou quoi ?, nous dit-il. On nous aurait dit qu’il faut tout fermer dans une semaine, je pouvais le comprendre, mais pas ça." Il qualifie la fermeture d’"inacceptable et bête". "C’est la démonstration de la méconnaissance d’un secteur. C’est du mépris", dit-il. Il déplore que l’on mette dans le même sac des lieux de 300 places avec d’autres qui accueillent 10 000 personnes. Il rappelle les investissements réalisés pour assurer la sécurité des spectateurs (systèmes de pulsion, extraction et purification de l’air, contrôle du CO2, etc.). "Nos lieux sont très safe. Nous ne sommes pas des dingues, nous n’avons aucune envie que les gens tombent malades chez nous. D’ailleurs, depuis le début de la crise sanitaire, aucun cluster n’est apparu dans un lieu de culture."