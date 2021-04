La décision de rouvrir les terrasses le 8 mai n'était pas encore confirmée à 100%. C'est désormais chose faite.

Pour rappel, cette décision était conditionnée à une taux de vaccination suffisant des personnes à risques (80% des plus de 65 ans) et à un nombre de personnes en soins intensifs pour cause de Covid en baisse (moins que le 14 avril).

La décision definitive a été prise plus tôt qu'attendu pour permettre au secteur Horeca de s'organiser en vue de la réouverture des terrasses. Les paramètres en amélioration des unités de soins intensifs ont été l'élément déterminant dans la décision prise ce jeudi. La reprise des terrasses le 8 mai est donc officialisée.